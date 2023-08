Enrique 'Perro' Bermúdez, uno de los narradores más emblemáticos de México, reveló que este próximo noviembre cumplirá uno de sus más grandes sueños.

Bermúdez dio a conocer que su hijo Vadhir va a ser papá, lo que convertirá al 'Perro' en abuelo a sus 72 años de edad, algo que llena de emoción al famoso narrador.

"Yo no veía por dónde. Ya tenía muchas ganas de ser abuelo, y Dios mediante en noviembre, él y su pareja Ivonne estarán teniendo un bebé”, comentó Bermúdez en una entrevista con AS en W.

Asimismo, Bermúdez confirmó que el bebé será niño y que ya lo pudo ver en el ultrasonido.

A pesar de haber cubierto múltiples eventos deportivos, el 'Perro' señaló que ser abuelo era algo que le faltaba en su vida y comentó que está emocionado al respecto.

“Muchas veces me preguntaban qué me faltaba, y me había faltado eso, ser abuelo, y quiero serlo ya”, sentenció.

