Piqué: Novia del futbolista no asistió a trabajar tras la nueva canción de Shakira

No soportó la presión social. El jueves pasado Shakira lanzó su sencillo ‘Montonía’, donde describe cómo fue su relación y cómo terminó con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y la novia del español optó por no ir a trabajar para no tener que ser entrevistada.

Y es que Clara Chía Martí, de 23 años, no ha soportado la presión mediática que tiene su vida a raíz de que inició su noviazgo con el zaguero culé, y por eso no asistió a trabajar en las empresas del mismo Piqué cuando salió la canción de la colombiana.

Fue el reportero Jordi Martin, quien sigue de cerca la vida de Piqué, quien reveló dicha información. “Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”, dijo el comunicador en el programa Telecinco.

De momento, Monotonía tiene un nuevo récord, pues es la canción más escuchada en su primer día de lanzamiento en la plataforma YouTube, donde ya cuenta con más de 20 millones de vistas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHAKIRA, CON CANCIÓN DEDICADA A PIQUÉ, SUPERÓ RÉCORD DE BAD BUNNY