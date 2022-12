Piqué se burló de México: 'El país se paralizó por su gran Mundial'

Se burló de México. Gerard Piqué se hizo el gracioso y terminó por hacer una broma sobre nuestro país, pues se burló de la actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde no pudo avanzar a los Octavos de Final y se regresaron tras la primera ronda.

Fue durante una transmisión con Ibai Llanos y demás personajes de la Kings League, un torneo de Futbol 7 donde el español es el presidente, cuando Piqué, que se retiró en este 2022 tras ser relevado como suplente del Barcelona y por problemas personales por su separación con Shakira, soltó su broma cuestionando si en la Liga MX ya se puede fichar o está parado todo por la 'sorprendente' participación del Tri en Qatar 2022.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo sarcásticamente el exdefensa.

Sin más, solo se escucharon algunas risas, mientras que otros hicieron señal de que Piqué 'había metido la pata' con esa broma que fue de mal gusto. Cabe destacar que en la Kings League se encuentra la streamer Rivers, quien es dueña del equipo Pío FC, donde Gerardo Torrado será su DT.

