Piqué: Shakira le descubrió al futbolista un video prohibido; sus hijos no saldrán de España

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha acaparado los reflectores sorprendiendo a más de uno en todo el mundo. En esta ocasión, se menciona que la cantante colombiana le descubrió al futbolista del Barcelona un video que no era para ella; sabiendo de todas sus infidelidades.

La famosa pareja anunció la ruptura amorosa tras 12 años de relación. Una persona cercana a ellos reveló en entrevista con TVNotas detalles de lo que está sucediendo en estos momentos entre ambos.

¿Cómo fue que Shakira se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué?

"Por un video que no solo evidencia que Gerard le fue infiel, sino que está muy subidito de tono, pues él se está autosatisfaciendo sexualmente. Obviamente, ni ella ni él quieren que sus hijos se enteren de todo eso, ellos solo saben que mamá y papá ya no se entienden y que ahora vivirán separados. Y bueno, al parecer no era la primera vez que él le haya puesto los cuernos a Shak…", mencionó.

Pero ¿cómo encontró el video?

"Pues dicen que ‘el que busca, encuentra’, y aunque no lo crean, a Shakira los 10 años que le lleva a Gerard, siempre le han causado inseguridad, y revisándole el celular, le encontró ese video autocomplaciéndose", añadió.

¿Gerard ya se fue de la casa?

"Sí, ella le pidió que se fuera, tiene varias propiedades y ha dormido en un departamento en una zona muy lujosa en Barcelona, yo creo que ahí llevaba a sus amiguitas", indicó.

¿Qué pasará con el tema de los niños?

"Pues con todo esto, Shakira ya no quiere seguir viviendo en Barcelona, a donde se afianzó por el trabajo de Gerard, pues su carrera le da a ella más libertad de radicar en donde quiera, pero pues él no podía salir de su ciudad.

"Ella en realidad no tiene acá familia o amigos cercanos, aparte de los de Piqué, y al parecer quiere regresar a su mansión en Bahamas, donde vivía antes de que formaran una familia.

"El problema es que Gerard no quiere que los pequeños se vayan, pues alega que además de que nacieron en la capital catalana, ahí se han criado, van al colegio, tienen a sus amiguitos", comentó.

