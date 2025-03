Pokémon se convierte en patrocinador oficial de Superliga de India

Pokémon no solo fue un anime con bastantes seguidores en la fecha de su lanzamiento, en los años noventa. Actualmente, la caricatura japonesa, sigue teniendo varios adeptos alrededor del mundo.

Durante mucho tiempo, Pikachu y compañía, han estado en varios deportes. Recientemente, durante el Opening Day de la MLB desde Tokyo, el personaje amararillo acompañó a los Dodgers y Ohtani.

ISL ⭐s meet Pokémon ⭐, come and catch 'em all! 😍



Welcoming Pokémon on-board as an official partner for the ISL 2024-25 Final, bringing the ultimate crossover to the beautiful game! ⚽⚡#ISL #LetsFootball #ISLPlayoffs #ISLFinal #Pokemon #PokemonIndia pic.twitter.com/fUm897B25K

— Indian Super League (@IndSuperLeague) March 22, 2025