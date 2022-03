Pollo Ortiz a hater: 'Yo narro Champions League porque soy muy bueno'

Sabes por qué Pedri juega en el Barça? Porque es muy bueno. Sabes por qué narro la UCK? Porque soy muy bueno.

No opino de ti xq no se cuál sea tu chamba, no hacemos lo mismo y lejos de criticarte, te respeto y espero que estés en una empresa tan grande cómo TNT o Barça.

— Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) February 28, 2022