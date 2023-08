'Potro' Gutiérrez 'arremete' contra Carlos Hermosillo tras constantes críticas a Cruz Azul

Raúl Gutiérrez, exdirector técnico de Cruz Azul, ha respondido a los constantes críticos de La Máquina. El 'Potro', cuando fue cuestionado sobre las críticas hacia los celestes, señaló que lo hacen por interéses, como es el caso de Carlos Hermosillo.

Gutiérrez comentó que Hermosillo se ha vuelto uno de los detractores de Cruz Azul por el simple hecho de que tiene algún interés dentro de La Máquina y señaló que de no existir ese interés, no daría su opinión.

"No, porque, obviamente él tiene su opinión, se respeta, tiene sus intereses, por supuesto, de otra manera no lo haría", señaló el Potro en una entrevista para AS.

Asimismo, Raúl acusó a Hermosillo y a los demás críticos de hacer críticas por diferentes temas. Gutiérrez dijo que las personas que hablan desde afuera es porque quieren ser parte del proyecto de Cruz Azul o porque quieren ser entrenadores, sin embargo, al negarles la oportunidad, solo les queda criticar.

“Todos esos personajes que hablan es porque tienen un interés particular que no se les ha dejado dar, entonces ya sea que también porque quieren ser directivos o se quieren integrar al proyecto, pero sus razones tienen que por algo el ingeniero los ha rechazado, entonces creo que es muy fácil criticar, es muy fácil hablar desde afuera, sobre todo de un equipo que está en restructuración profunda que desgraciadamente no ha permitido sentar las bases de dirección deportiva y hacía donde se tiene que defender un equipo como Cruz Azul”, sentenció.

