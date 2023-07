¡Primero con Teletubbies, ahora con Brooklyn 99! Burnley y sus ingeniosas presentaciones

Burnley sigue sorprendiendo al mundo con su manera de anunciar la llegada de su nuevo refuerzo de una manera totalmente inusual y fuera de lo común. Hace un par de días decidieron que los Teletubbies anunciaran un refuerzo, ahora fue Brooklyn 99 los encargados de hacerlo.

Burnley tal vez no sea el mejor equipo de la Premier League al ser un equipo recién ascendido, sin embargo, están buscando ser el mejor conjunto anunciando a sus nuevos refuerzos. Al mismo tiempo esperan que estos refuerzos ayuden al equipo a conseguir la permanencia.

El conjunto inglés decidió usar la famosa escena del programa de televisión, Brooklyn 99, donde el personaje principal trata de identificar a un criminal mientras todos cantan la canción de los Back Street Boys, ‘I want it that way’.

La única diferencia entre el video original y la presentación del nuevo refuerzo, Nathan Rendmond, es que en lugar de ser el criminal quien canta la canción, es el exjugador del Besiktas quien termina el video con la melodía del grupo estadounidense.

