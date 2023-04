Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están en crisis, según la televisión portuguesa

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están supuestamente en crisis, según ha afirmado la televisión portuguesa. En concreto, el programa 'Noite das Estrelas' de la cadena CMTV ha indicado que el futbolista estaría "cansado" de la actitud de su pareja, a la que describen como "alejada de la realidad", "forzada" y "frívola".

El psicólogo Quintino Aries, que estuvo presente en el programa, analizó el comportamiento de la pareja en los últimos eventos públicos y sacó conclusiones poco alentadoras. "Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está", afirmó Aries. Por su parte, el periodista y colaborador del programa, Daniel Nascimento, agregó que Ronaldo "no está feliz" y que Georgina "se cree que está a la altura de Cristiano", algo que no le estaría gustando al deportista.

A pesar de estas declaraciones, la amiga del exjugador del Real Madrid Filipa Castro, salió en defensa de la pareja y afirmó que "están como siempre, súper bien". No obstante, el tertuliano Leo Caeiro no se mostró tan optimista y aseguró que "están juntos para alimentar el producto" y que no habrá boda.

Cristiano y Georgina tienen una relación consolidada, con hijos en común y una vida estable en otro país, pero los rumores de crisis no dejan de perseguirles. Por ahora, solo queda esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y si finalmente la pareja decide tomar algún tipo de medida al respecto.

