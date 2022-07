Puebla: Da su versión sobre caso de 'vasos reciclados' en el Cuauhtémoc

La Franja del Puebla se metió en ojo del huracán después de que se diera a conocer un video en donde se observa a una vendedora utilizando 'vasos reciclados', situación que generó indignación en las redes sociales.

Ante esta situación, el club poblano decidió explicar en sus redes sociales cuál fue la situación que sucedió en ese momento, en donde aclaran que la vendedora no está sirviendo un líquido, sino que se encuentra limpiando y secando vasos que tenían agua de lluvia.

Esta fue la explicación que dio el Club Puebla al respecto de lo sucedido:

El día sábado 8 de julio se publicó en varias cuentas de redes sociales un video en donde aparentemente se ve a una vendedora limpiando vasos de cerveza usados con el objetivo de ser reutilizados.

A propósito de dicha situación, el Club Puebla comunica lo siguiente:

• Los vasos que se ven en el video son recipientes no utilizados y lo que la vendedora está haciendo es secar el agua de lluvia que cayó en algunos de ellos.

• El procedimiento del área de Alimentos y Bebidas del Estadio Cuauhtémoc para los vasos no utilizados es recibirlos de vuelta en bodegas previamente limpiados, para después guardarlos y no ser utilizados hasta no ser desinfectados y lavados con agua y jabón.

• El Club Puebla aclara que nunca se ha reciclado un vaso previamente utilizado y realiza revisiones permanentemente sobre el manejo de los productos que se ofrecen en el estadio para ofrecer una experiencia de calidad a nuestros aficionados.

• No se omite mencionar y solicitar no dejarse confundir por publicaciones de mala fe por parte de ciertos personajes que están empeñados en denostar la imagen del Club Puebla ante la afición y la opinión pública a base de mentiras y difamaciones constantes.

Buenos días Dn Pepe vea usted no manchen reciclan los vasos usados para el siguiente partido ni porq venden las cervezas en 100 pesos

Un llamado a las autoridades sanitarias

El #COVID19 en su punto y estos realizando estas cochinadas @SSC_Pue @Gob_Puebla pic.twitter.com/AFT90niwZ0 — Pepe Hanan Budib (@pepehanan) July 9, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PUEBLA: VENDEDORES DE CERVEZA EN EL CUAUHTÉMOC FUERON SORPRENDIDOS RECICLANDO VASOS