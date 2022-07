Pumas: Youtuber se pronunció tras dejar a canterano sin el jersey de Iago Aspas

El youtuber conocido como Isra salió a pronunciarse luego de la polémica que se hizo en redes sociales cuando entró a la cancha del Olímpico Universitario a pedirle la playera al delantero español Iago Aspas, quitándole la oportunidad al canterano de Pumas José Navarro de conservar el jersey.

"De qué ver&@$ hablan banda??? Yo no le quité ningún jersey a nadie, yo no sabía que Navarro también lo quería, yo se lo pedí a Aspas como fan que soy de él. Si los medios tradicionales que publicaron la nota lo majeron como que yo se la quité, es su problema no el mío. Y no tiene nada que ver qué le vaya o no a los equipos que juugaron, soy aficionado al futbol como ustedes. Es más hasta me hice ya cuate de Pepe Navarro. Si eso les molestó pónganse cómodos y comenten lo que quieran que el jersey se queda conmigo!!! Gracias".

El pasado 14 de julio, en redes se viralizó el clip del momento en el que Isra se acerca a Iago Aspas y tras intercambiar unas palabras le pide la camisteta, en el mismo video se escucha decir al canterano Navarro "ya me ganaron".

Pumas y Celta de Vigo disputaron un Amistoso en el Olímpico Universitario el pasado miércoles 13 de julio, las escuadras cerraron el marcador empatando por la mínima con tantos de Diogo de Oliveira para los auriazules y Aspas para los célticos.

