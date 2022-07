Liga MX: San Luis 'trolleó' a afición de Rayados, los llama 'euroregios'

Se ha convertido en una costumbre que las redes sociales de algunos equipos comiencen a calentar el juego de la Jornada ante su rival mediante publicaciones.

Tal es el caso del Atlético de San Luis, que previo a su juego ante Monterrey, lanzó algunas publicaciones para burlarse de la afición de La Pandilla, a la que llamaron "euroregios" y les recordaron la falta de agua en el estado.

"¡Buenas noches, potosinos! Y buenos días a nuestros amigos euroregios que nos visitan este domingo, ha de ser una seca mañana allá en Europa. Nos vemos el fin", se leyó en el Twitter del Atlético de San Luis.

¡Buenas noches, potosinos! Y buenos días a nuestros amigos euroregios que nos visitan este domingo, ha de ser una seca mañana allá en Europa. Nos vemos el fin. pic.twitter.com/daWEmgqynk — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 14, 2022

En la publicación, el conjunto potosino agregó una imagen de la respuesta de un aficionado de Monterrey respondiendo a la foto de la playera que la Selección Mexicana usó en Francia 98, en la que luce el calendario azteca al frente, misma que el seguidor regiomontano aseguró que no lo representa como mexicano.

"Ese uniforme nunca me gustó porque no representa a todo México, en el norte no tenemos nada que ver con esas culturas indígenas, aquí descendemos de europeos, no de aztecas", se lee en una captura de pantalla.

