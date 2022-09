Qatar 2022: Abuelita gastó su pensión en llenar álbumes Panini para sus nietos

Hay historias que te van a generar mucha ternura y a su vez un gran entendimiento de la vida como es la de esta mujer de 75 años, de nombre Rosario Mulet, quien decidió gastar el dinero de su pensión en comprar estampitas para sus álbumes del Mundial Panini 2022.

Y es que ella, quien es originaria de Argentina, tiene claro que quiere llenar no sólo uno, sino seis álbumes que junto a sus nietos pueda disfrutar de ver la alegría de ellos y compartir momentos a su lado.

Ella contó en una entrevista con TN que su deseo es verlos feliz, alejados del Internet y que prefiere gastar su dinero en la felicidad de sus nietos que en otra cosa.

"Muchos me critican. Me dicen ‘cómo vas a gastar tanto en figuritas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas", declaró la abuelita.

Incluso, Rosario afirmó que no tiene problemas con las repetidas porque se reúne con los papás de los niños para cambiar las figuritas y con ello poder llenar más pronto sus álbumes.

"Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotados los números de las que les faltan, y otros directamente van con el álbum", sentenció Mulet.

