Qatar 2022: Facundo fue detenido en Doha tras hacerse pasar por limpiaparabrisas

Televisa y TV Azteca, representación mexicana en cada evento deportivo importante, tienen la costumbre de llevar a un comediante para amenizar los segmentos deportivos, prácticamente convirtiendo sus programas en shows de revista, y para Qatar 2022 la televisora de San Ángel decidió recuperar a Facundo.

El irreverente conductor de Televisión tenía un As bajó la manga en las vísperas de los últimos encuentros de la Fase de Grupo, algo que no solamente lo arriesgó a el si no al equipo con el que trabaja y por supuesto a la televisora que lo llevó.

El mexicano se paró en una esquina y comenzó a "trabajar" limpiando parabrisas, algo muy común en nuestro país, pero que en Qatar no se acostumbra ver a un hombre con un jalador de plástico y jabón para limpiar tu automóvil.

Al principio no le fue tan bien, la gente no se detenía, alguien intentó atropellarlo y cuando cambió de esquina la cosa pintó mejor, al menos hasta que un hombre en un auto blanco salió muy molesto, llamó a la policía y detuvieron al comediante mexicano.

Hasta el momento se sabe que Facundo está bien y ya se encuentra en libertad. Recordemos que México jugará mañana ante Arabia Saudita en el Lusail Stadium en el último encuentro de la Fase de Grupos.

