Qatar 2022: Jair Pereira provocó bronca en las gradas del México vs Argentina

El pasado sábado Argentina y México se enfrentaron en el Lusail Stadium en la segunda Jornada de la Fase de Grupos en el Mundial de Qatar, encuentro en donde se encontraba en las gradas el exjugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jair Pereira.

El todavía futbolista fue captado por algunos celulares siendo separado por su propio hijo, este incidente ocurrió tras el gol de Lionel Messi y luego de que volará un vaso con, presumiblemente, cerveza o agua.

Pereira se encaró con una señora y su familia, quienes vestían la remera albiceleste, y seguramente se dijeron algunas cosas, esta situación alertó a varias personas que estaban alrededor del incidente, incluyendo al hijo de Pereira, quien termino por separarlo de dicha acción.

Al final la situación se controló y Pereira no tuvo que ser expulsado del estadio, Jai no tiene equipo en Liga MX desde 2021 cuando terminó su contrato con los Rayos del Necaxa, no pudo volver a Chivas y no encontró acomodo en ninguna oncena de nuestro país.

