Qatar 2022: Keylor Navas, de fiesta con la selección la noche previa al 7-0; su esposa lo delata

Tremendo revuelo el que está causando un imagen que compromete a la Selección de Costa Rica tras la paliza de 7-0 que le propino España en su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y es que la noche del pasado martes 22 de noviembre, la esposa del arquero Keylor Navas, Andrea Salas, compartió una 'historia' en Instagram que deja muy mal parado al combinado nacional luego del vergonzoso resultado obtenido en el Estadio Al-Thumama.

La instantánea retrata la convivencia que tuvieron los futbolistas junto a sus esposas a horas de jugar su primer partido en el torneo mundialista, algo que apunta a una falta de compromiso con la seriedad del evento.

"Una familia", fue el texto que uso Salas para acompañar lo que sería un grato recuerdo que ahora no se les perdonará.

Ante tal hecho los seguidores de los Ticos recordaron una situación similar sucedida en Brasil 2014 cuando Jorge Luis Pinto era el timonel de la Selección y le negó el permiso a Keylor de celebrar a su esposa durante el torneo.

Según las versiones, dicha acción le costó a Pinto el trabajo, pues Nava le habría "hecho la cama" tras la sorprendente participación de Costa Rica en Brasil 2014, Mundial en el que habían logrado probar las mieles de los Cuartos de Final y fueron eliminados por Países Bajos en una tanda de penales.

"Los únicos que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz. A Keylor le molestaba que a la 1 am le dijera que no jugara más cartas, es un enviciado a eso.

“Bryan, que de alguna u otra manera es amigo nuestro, se casó faltando ocho días para el Mundial y estuvo de luna de miel. El mundo no sabe eso pero ¿cómo le iba a dar permiso si me estaba jugando la vida?", comentó Pinto a W Radio Colombia después de aquello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: SUPERCAMPEONES 'PREDIJO' TRIUNFO DE JAPÓN SOBRE ALEMANIA