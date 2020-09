Queen y Maradona: La historia detrás de su encuentro en 1981

Pocos sucesos tan representativos han ocurrido entre el mundo del futbol y la música como el encuentro entre Queen y Diego Armando Maradona.

Queen, uno de los grandes exponentes del rock, ofreció en contadas ocasiones un concierto en la Argentina del Diego, y cuando lo hizo en 1981, la banda británica no dudo en colaborar con el aquel entonces futbolista más popular del momento.

Freddie Mercury con la camiseta de Argentina y con Diego Maradona, que hermoso es ver esto pic.twitter.com/mQn3u5r68D — jefa (@melaclav) August 31, 2020

Fue en Vélez, la noche del 8 de marzo, que Queen llamó al escenario a Maradona para presentarlo e impactar a miles y miles de fanáticos en el recinto: "Me gustaría presentarles a un amigo suyo, Maradona", dijo Freddie Mercury, vocalista de la banda, quien fuera igualmente el encargado de invitar en aquel entonces a Diego al concierto.

Queen interpretó Another One Bites the Dust junto al astro argentino para más tarde convivir amistosamente en los camerinos y tras una tendida plática, músicos y futbolistas intercambiaron camisetas de su nación como si del final de un partido de futbol se tratara y tomaron una de las fotos más representativas en el encuentro del la música y el balompié.

