Querétaro vs Atlas: Rapero ecuatoriano creó canción sobre lo hechos en La Corregidora

Las violencia en Querétaro ha llegado hasta Ecuador, donde un rapero del mismo país creó una canción sobre lo ocurrido en La Corregidora.

Kevin Nasevilla publicó este rap en Facebook y se ha hecho viral, pues planea 'decir la verdad' a través de sus versos.

“Un golazo acabas de anotar, pero la afición se empieza a molestar, son aficionados que no saben respetar, discúlpame pero voy a delatar a todos los barristas tan llenos de mal. Va por México y la gente que no pudo regresar, por el papá que corría por piedad. Se fueron más de 30 mexicanos, demostrando que los aficionados no son tus amigos, muchos menos tus hermanos”, menciona la canción.

Incluso, Nasevilla habla sobre la imagen que México dio al mundo, ya que la noticia se hizo internacional.

“Hoy está el mundo consternado, por todo lo que en México ha pasado. No sabes lo que esto causa, hay familias enteras que lloraban porque algunos no volvieron a casa. Oye raza a poco no pensaste, la magnitud de esto imaginaste, a más de 20 familias sin padre e hijos dejaste. ¿Dónde están los hinchas de verdad, que saben los valores y saben respetar?”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NIKITA MAZEPIN CREÓ FUNDACIÓN PARA AYUDAR A VETADOS POR RAZONES POLÍTICAS