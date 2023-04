Randy Arozarena afirmó que Cristiano Ronaldo es su ídolo y modelo a seguir

Randy Arozarena, pelotero mexicano de los Tampa Bay Rays, sacó su lado más 'pambolero' y subrayó que Cristiano Ronaldo es su ídolo en el mundo del deporte.

“Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, su mentalidad ganadora, cómo entrena, jamás se rinde, lo que transmite en la cancha y todo lo que hace buscando que el equipo gane. Me gusta como juega, busco transmitirme eso a mí mismo, la pasión por el juego y dar el 100 por ciento”, declaró en entrevista con Fox Sports.

El cubano-mexicano señaló que le gusta mucho el futbol, pero en Cuba la manera más factible para brillar en el deporte era a través del beisbol.

Arozarena afirmó que "Era futbolista, amo el futbol, me gustaba jugar de delantero. En Cuba no le daban oportunidad y cuando tenía siete años sabía que la única oportunidad de brillar era siendo beisbolista. Me escapé de Cuba para poder llegar a las Grandes Ligas, firmar un contrato y ganarme la vida”.

En cuanto al futbol mexicano, el beisbolista de los Rays señaló que sólo ha asistido a un juego de los Xolos y que en algunas ocasiones llega a ver juegos de Chivas o América.

