Raúl Araiza confesó que un portero ‘famoso’ del América le debe dinero

Durante un programa de Miembros al aire, el conductor y actor Raúl Araiza confesó que un famoso portero del América le quedó a deber dinero y que se lo encontraba en el golf, pero nunca le pagó

Fue durante una pregunta: “¿Quién es más fácil que les vean la cara?” de dicho programa cuando el presentador del programa Hoy de Televisa soltó la sopa de quién le debe dinero.

“A mí solo una persona no me ha pagado, me quedó a deber”, dijo Negro Araiza. Cuando fue cuestionado sobre quien era, no quiso decir su nombre, pero soltó que era un futbolista. “El portero más famoso del América”.

Negro Araiza señaló que era una persona con quien se llevaba bien, que lo quería, pero al final nunca le pagó ni le pagará la ‘lanita’ que le pidió prestado.

“Aparte siendo amigos, yo lo quiero bien. El güey me pidió prestado y le presté. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando y yo le decía: ‘Cabrón, qué haces aquí si no tienes varo’. Nunca me lo pagó, ni a mí ni a otras personas”, confesó.

Sin embargo, la incógnita por saber quién era ese futbolista quedará en secreto del conductor mexicano.

