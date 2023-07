Raúl Jiménez revela que 'Chicharito' le dejó un moretón tras soltarle un puñetazo

El gol de Raúl Jiménez de chilena ante Panamá es uno de los momentos más recordados de la Selección Mexicana, pues en ese momento, el Tri sufrió mucho en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

El momento de tensión en ese hexagonal para México se describe con ese gol, pues la euforia fue tanta, al grado de que Javier Hernández le pegó un puñetazo al cantero del América luego de esa anotación.

En el podcast de Antonio de Valdés, el delantero del Wolverhampton contó que tras esa chilena, 'Chicharito' corrió desaforadamente a abrazarlo de la emoción y fue ahí donde le dejó el moretón, el cual dijo Raúl que fue un accidente.

"Chicharito venía a abrazarme, me mete un puñetazo y me dejó un moretón. Esa me la cobré", contó Jiménez en medio de risas, además de aclarar que no fue con mala intención.

Asimismo, el delantero mexicano relató como vivió ese gol ante Panamá, donde aseguró que no le hizo falta ver si el balón había entrado, pues la explosión de los aficionados en el Estadio Azteca se lo hizo saber.

"Recibo la pelota, me tiro la chilena y como que fue un silencio absoluto. Lo sigo escuchando, como pega en el poste, eso normalmente no lo oyes con esatdio lleno. Cuando caigo de espaldas, estoy volteando para ver si había entrado y explotó el estadio. Fue gol, ya ni tuve que voltear a ver. Fue increíble", comentó Raúl.

