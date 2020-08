Rayados: Miguel Layún ya le busca casa a Messi en Monterrey

Tras la posible salida de Messi del Barcelona, muchos ya se han apuntado para recibirlo con los brazos abiertos, entre ellos Miguel Layún, quien aseguró ya le está buscando casa en Monterrey.

"Hola Fundacion Messi podrían avisarle a mi hermano que ya le deje en su whatsapp las opciones de casa que me pidió? No se por qué no me ha contestado , me imagino le han llegado algunos mensajes!! Nos vemos en MTY amigo!!", escribió el jugador de Rayados en su cuenta de Twitter.

Aunque el futuro del astro argentino aún es incierto, al parecer ya tendría a varios interesados entre ellos el Inter de Milan y el Manchester City.

Cabe recordar que Layún y Messi ya coincidieron en LaLiga en 2018, cuando el lateral mexicano militó con Sevilla y Villarreal.

