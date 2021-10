Rayados: Pedro Benito, el futbolista y tiktoker español que anhela jugar en Monterrey

Pedro Benito, delantero español del Cádiz y con más de un millón de seguidores en su cuenta de TikTok, reveló que le gustaría ser jugador de Rayados de Monterrey, equipo al que confesó seguir desde hace bastante tiempo por una curiosa razón, pero la cual tomó seriedad cuando su pasión comenzó a crecer.

"Me encantaría jugar en México, en verdad me encantaría jugar en la liga mexicana, argentina, peruana en cualquiera, pero me tuve que poner a hacer memoria y creo que fue porque me hizo gracia el nombre porque en la época salió el nombre de 'estoy rayado'", relataba el romperredes de 21 años.

"Y no sé si hice alguna broma con que estoy rayado y seguí a Rayados de México en Twitter y ya lo he dejado ahí y de vez en cuando si veo partidos, veo si han ganado o han perdido, vamos Rayados mucha suerte esta temporada", apuntó.

El delantero que debutó ante Valencia hace apenas un par de semanas tendrá una difícil labor en su anhelo por llegar a Monterrey, pues la posición de delantero centro en el equipo regiomontano encuentra nombres como el de Rogelio Funes Mori o Vincent Janssen.

