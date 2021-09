Real Madrid: Vinicius Jr tendría romance con Kenia Os

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, se ha mantenido muy activo en las redes sociales de la cantante y youtuber mexicana, Kenia OS, ya que incluso le comenta en sus fotos y fue a verlo jugar en el Santiago Bernaéu ante Mallorca.

Además, en sus fotografías, el jugador le comentó corazones blancos mientras que Kenia posó con el jersey del cuadro merengue.

Sin embargo, esta no es la primera vez que tienen interacción en sus redes sociales, ya que en meses pasados, ambos estuvieron en las mismas fechas en Cancún, no obstante, no subieron nada juntos.

Inlcuso, la prensa española ya habla de un posible romance entre el jugador y la cantante, además de vincular la situación con el buen momento futbolístico por el que 'Vini' está pasando.

La mexicana es una cantante e influencer mexicana y estos encuentros en redes sociales con Vinicius han logrado que su música cruce más fronteras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID: DANI CARVAJAL REVELÓ QUE ESTÁ COMPROMETIDO CON DAPHNE CAÑIZARES