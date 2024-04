Reportan cucarachas en los alimentos del Estadio Cuauhtémoc

- Me da unas palomitas

- ¿Con Valentina?

- No, con cucarachas por favor

En el partido de @ClubPueblaMX vs @CruzAzul a un aficionado le salieron cucarachas en sus palomitas.#Puebla pierde en el marcador y hasta en la confianza por los alimentos que vende.

¡Que vergüenza! pic.twitter.com/uwzEMcfPa4

— Ojo Noticias (@OjoNoticiasMex) April 14, 2024