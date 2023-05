La reportera de TUDN, Karina Herrera, acusó al portero de Tigres, Nahuel Guzmán, por haberse "comportado como un patán" durante los festejos del título en el Estadio Akron.

A través de redes sociales, la comunicadora publicó un mensaje donde reconoció a Juan Pablo Vigón y a Robert Siboldi por haber consolado a jugadores de Chivas al término del encuentro. Sin embargo, criticó a Guzmán por su comportamiento.

"Lo de Juan Pablo Vigón, Robert Dante Siboldi y otros jugadores de Tigres es para reconocer, van y tratan de consolar al rival…lo de Nahuel Guzmán hoy, que desagradable, ya les contaré lo “Caballero” y “respetuoso” que fue después de coronarse Campeón!", escribió.

Posteriormente, publicó otro tuit en donde aseguró que el portero argentino le gritó y lo llamó "patán".

"Lástima que Nahuel Guzmán se comportó como un PATAN, si no le contesté como él me gritó (sin razón) es porque yo si tengo educación", señaló.

Lástima que @PatonGuzman se comportó como un PATAN, si no le contesté como él me gritó (sin razón) es porque yo si tengo educación.

¿QÚE LE DIJO NAHUEL GUZMÁN A KARINA HERRERA?

Finalmente, la reportera explicó a detalle qué fue lo que sucedió con Guzmán, pues aseguró que todo ocurrió tras solicitar una entrevista para sus compañeros que se encontraban en un programa en vivo desde el estadio.

Según cuenta, el portero argentino respondió a la solicitud gritando "cualquier cantidad de tonterías" sin ningún tipo de motivo, acción que sorprendió a Herrera.

"Yo tenía que ayudar a llevar a jugadores con mis compañeros que estaban en vivo, como lo estaban haciendo todas las televisoras. Me acerco a Nahuel y con toda amabilidad y educación le pregunto si puede acompañarlos un momento. Acto seguido me gritó cualquier cantidad de tonterías, cosa que me sorprendió, incluso le pedí que bajara la voz", señaló.

Sólo una vez lo voy a contar, y por favor, guárdense sus insultos, aquí no se trata de colores o equipos, se trata de EDUCACIÓN.

