¡Revés contra Shakira! Piqué alardeó de su intimidad con Clara Chía

Aproximadamente un año y medio ha transcurrido desde la separación de Gerard Piqué y Shakira, pero la popularidad de ambos no permite que el tema quede en el olvido. Y ahora fue el propio exjugador quien sacó a la luz detalles íntimos sobre su relación con la cantante.

En una entrevista muy personal concedida a Joaquín Sánchez, en el programa de televisión 'El Novato' del exfutbolista bético, Piqué habló sobre su vida privada acompañado de su socio y amigo Ibai Llanos.

En un fragmento de la entrevista filtrado por Antena 3, que se emitirá completa este jueves 9 de noviembre, Joaquín cuestionó a sus invitados "¿Cuántas veces a la semana tienes sexo?". Y aunque en el video difundido no se escuchan las respuestas completas, Piqué respondió en un momento "Yo estoy en más ahora".

Entre risas, el entrevistador respondió "Estás rejuvenecido", con lo que mucha gente ha interpretado que el exdefensa del Barcelona goza de mayor intimidad actualmente con Clara Chía que cuando estuvo con la madre de sus hijos.

La pregunta más picante de @Joaquinarte a @3gerardpique e @IbaiLlanos: “¿Cuántas veces tenéis sexo a la semana? La respuesta, este jueves en #JoaquinElNovato: https://t.co/5OhsZwCvw9 — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 4, 2023

Por otra parte, cuando fue cuestionado sobre su ruptura, Piqué consideró que no vale la pena dar su versión. "No conocéis mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Que si algún día la contaré? No creo. No vale la pena".

