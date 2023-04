Ricardo López Si presenta "Norte-Sur", obra que explora el futbol como metáfora de la sociedad italiana

El periodista y escritor Ricardo López Si presentó su segundo libro en solitario: Norte-Sur. Historias de futbol para entender la polarización en Italia, una obra que mezcla política, viajes, historia, literatura, cine y cultura popular con el futbol italiano.

A través de veinte historias, López Si propone una serie de radiografías sobre personajes desmesurados, ídolos marginales, símbolos de la cultura popular y rebeldes con ínfulas mesiánicas para revisitar el Calcio italiano.

Entre los protagonistas se distinguen un portero que en realidad quería ser ciclista, un entrenador toscano nacido en Nápoles, el periódico hegemónico del norte industrializado, un cineasta al que Maradona le salvó la vida, un grupo de mujeres futbolistas que le plantó cara a un tirano fascista, un capitalista que se embarcó en la aventura de su vida en Sicilia, un escritor capaz de palpar las contradicciones de los equipos de Turín y una actriz del Hollywood clásico que intercedió por un equipo sureño en horas bajas.

El autor busca tomar distancia de la Italia idealizada como museo a cielo abierto para reflexionar, a partir del futbol, sobre los contrastes sociales, políticos y culturales entre el norte industrializado y el sur olvidado.

Según López Si, el Calcio es el futbol que realmente rezuma esa imperfección tangible que tanto le cautivaba, porque se puede palpar desde los despachos a los banquillos, desde los campos a las gradas, desde las redacciones a las estaciones de tren.

“Pero tampoco quería regodearme únicamente en sus defectos, por eso me propuse encontrar la metáfora redonda que no sólo me permitiera bordar historias sobre futbol, sino que sirviera como una suerte de espejo para entender bajo qué preceptos y valores se organiza una sociedad tan particular como la italiana”, dijo

El libro ha sido editado y publicado por la editorial argentina Libro Futbol, y cuenta con un prólogo del periodista y analista Pepe del Bosque.

La obra se encuentra disponible en México a través de Amazon y la tienda en línea de la editorial. La presentación oficial del libro tendrá lugar el viernes 21 de abril en la librería El Desastre, ubicada en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, con la participación de Pepe del Bosque y la cronista deportiva Majo González como invitados especiales.