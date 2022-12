Ricardo Peláez tras criticar a directivos mexicanos: 'Dejemonós de pen...jadas'

El exfutbolista y director técnico, Ricardo Peláez, criticó la eliminación de la Selección Nacional del Mundial Qatar 2022 en el programa deportivo de TUDN 'Los Maestros' y pidió a los directivos mexicanos dar pasos firmes y 'dejarnos de pen...jadas'.

El polémico comentario del exestratega, surgió luego de que en debate con el entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, quien también se encontraba en la mesa de análisis.

"Solucionemos problemas pero ya basta de hacernos pendejos porque esa es la realidad y vamos a dar pasos firmes. No pedimos la cabeza de nadie, esa es la realidad pero si decirle a los dueños, ya arreglen la multipropiedad se dice que no hay más inversionistas, pues no será que hay más inversionistas por la multipropiedad. ¡No se dijo que los derechos de televisión iban a ser compartidos? y no se ha arreglado nada de eso, arreglemos esos problemas para los dueños, el beneficio económico ha sido mucho más que el deportivo. Este es uno de los fracasos más grandes en los últimos 20, 25 años en la historia del futbol mexicano. Tocamos fondo, es un fracaso rotundo y es culpa de todos; directivos, jugadores, entrenadores y medios, sentenció Peláez

Finalmente, Peláez soltó 'al aire' unas preguntas; 'Quitemos la situación del ascenso, descenso, ¿Por qué clasifican 12?, ¿Por qué tantos extranjeros? ¿el formato de la liga es el ideal?, finalizó.

