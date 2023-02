Ricardo Salinas Pliego: Se peleó en redes sociales con Werevertumorro y lo veta de sus empresas

Ricardo Salinas Pliego volvió al ring en redes sociales y está vez su víctima fue Werevertumorro, quien tras una fuerte discusión con el empresario que se ha convertido en todo un ´tweet star’ acabó vetado de todas las empresas de Grupo Salinas.

Todo empezó cuando Gabriel Montiel respondió el tweet de Salinas haciendo referencia a lo malo que era Mazatlán FC, ofreciéndole ayuda con el equipo. A lo que el empresario respondió: “Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro”.

Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados , tercero, cuánto cobra y por qué tan caro Saludos y buen sábado! https://t.co/bc6iDG2nWt — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 4, 2023

Pero tal parece que la respuesta no cayó nada bien en Werever, quien se puso a la defensiva: “¿Conoces la creación de contenido en Mexico? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito ‘contrátame’ y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR”.

Salinas Pliego, al ser dueño de TV Azteca consideró que no tiene nada que aprender de Werever y cerró la discusión vetando al youtuber de todas sus empresas al decir que no es bienvenido en Grupos Salinas: “Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mí de creación de contenido? Saludos y gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tu nunca necesites la mía”.

Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mi de creación de contenido? Saludos y gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tu nunca necesites la mía @JavierFerrerBGS el joven no es bienvenido en GS. https://t.co/fH2WqdzOTL — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 5, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ FUE DEFENDIDO POR SU HIJO TRAS INDIRECTA DE RICARDO SALAZAR