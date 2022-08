Ricardo Salinas sobre adquirir a Chivas: ‘¿Comprar problemas? No’

Tras el mal paso de las Chivas, quienes no han podido ganar en este Apertura 2022, David Faitelson, periodista de ESPN, señaló que Ricardo Salinas, puede adquirir a los rojiblancos.

“La profunda crisis de Chivas me lleva a una pregunta. Don Ricardo Salinas ¿Por qué no vende usted Puebla, Mazatlán, Atlas y Santos y hace una oferta por Chivas?”, dijo David.

Salinas, rápidamente, dijo que no compraría problemas, pues si no funcionan los arreglos que tiene que hacer no quiere que se le culpe por el hecho, pero aseguró que Amaury Vergara tiene su número.

Vender no, comprar chivas… pues pienso igual que con la compra de @Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan… no, la verdad no. Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes https://t.co/LdfmotTn0m — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 6, 2022

