Rihanna: Lanzó línea de ropa del Superbowl

Rihanna está lista para deslumbrar Arizona cuando el 12 de febrero lleve a cabo su medio tiempo en el Superbowl, es por eso que la cantante ya aprovechó y junto a la marca Savage x Fenty lanzó una línea de ropa en colaboración con la NFL.

La colección lleva por nombre Game Day Collection y hasta el momento se han revelado prendas como jerseys, crop tops, sudaderas shorts y gorras en su cuenta de Instagram, todas con los logos y diseños de la NFL.

Esta será la primera vez que Rihanna suba al escenario en un Superbowl y hay muchas expectativas sobre su show, en donde se espera que cante éxitos como Umbrella, Diamonds, S&M o Last Girl in The World.

El State Farm Stadium de Glendale en Arizona será el recinto donde se llevará acabo el partido y ya solo resta conocer los equipos que serán los invitados a la gran fiesta del futbol del americano.

