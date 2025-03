¡Roce en TUDN! Faitelson y Rafa Puente Jr se 'enganchan' en discusión por multipropieda en la Liga MX

La exclusión de León del Mundial de Clubes reavivó el debate sobre la multipropiedad en el futbol mexicana. Sin embargo, en TUDN la discusión escaló al plano personal entre David Faitelson y Rafael Puente Jr.

Durante el programa de Línea de 4, el narrador y el extécnico se engancharon luego de que el segundo aseguró que el primero nunca criticó a TV Azteca, dueño de Monarcas Morelia y Veracruz, mientras trabajó en esa televisora.

Faitelson explotó contra su compañero de transimisión | CAPTURA

Faitelson y Puente del Río se engancharon

Fue cuanto David comentó "llevamos 35 años diciendo que la multipropiedad es ilegal", que Rafa Puente Jr. le soltó que no podía incluirse en ese comentario. "Llevamos me suena a manada", señaló el extécnico.

Ante ello, Faitelson pidió explicaciones, tras lo cual su interlocutor le contestó que no lo vio cuestionarla en TV Azteca. "Jamás te escuché pronunciarte en contra de la multipropiedad de Veracruz y Morelia".

Faitelson pide no hacerlo personal

Faitelson se 'encendió' de inmediato y aseguró que lo hizo a lado del padre de Rafa, además que le pidió no hacer la discusión un tema individual. "No me cambies la historia aquí, mi querido Rafa Puente. Estamos hablando del tema de la multipropiedad".

Rafa Puente provocó el enojo de Faitelson | CAPTURA

"No lo hagas personal, porque tú estás acostumbrado a que te digan las cosas de cara y te enojas, te molestas", señaló, mientras que Puente del Río le destacó que él era el enojado.

"No lo hagas personal porque después lloras y lloras bien", soltó Faitelson antes de recibir un esbozo de respaldo por parte de Andrés Vaca, que calificó de "muy pobre" lo de Rafa Puente al meterse con lo personal.

