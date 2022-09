Roger Federer: Contó sobre el día que rompió una raqueta y cuando era fan de Pamela Anderson

Tras el anuncio del retiro profesional del tenista Roger Federer, varios datos sobre su pasado salieron a la luz con el fin de recordar sus inicios en el tenis.

En la adolescencia de Federer, destaca que decidió dejar sus estudios ya que no le gustaba la escuela ya que su prioridad estaba en el tenis desde muy temprana edad y aunque muchos no puedan creerlo, Roger gustaba de la música heavy metal y pasaba horas jugando videojuegos en su cuarto.

Otro de los puculiares gustos del suizo, es su gusto por la actriz Pamela Anderson quien fue ícono de belleza de los años 90, así lo dio a conocer en entrevista para la revista GQ.

Cabe mencionar que el propio Federer relató que uno de los momentos que más lo marcaron en el tenis fue no haber podido controlar su temperamento y relató el día en el que destrozó una raqueta a pocos metros del umpire luego del partido, lo que le valió el repudio del público alemán, y posteriormente, se quedó llorando en el vestuario. “Me porté terriblemente mal y en ese momento decidí que no podía seguir así. No podía comportarme de esa manera”, dijo.

