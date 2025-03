¡Rompe corazones Blaugranas! Messi pisa playera del Barcelona antes de un encuentro

La historia entre Lionel Messi y el Barcelona no tuvo un final feliz. Entre problemas financieros y demás cuestiones, el último gran ídolo de La Masía, tomó sus maletas y se fue rumbo a París.

Varios años han pasado desde la triste conferencia prensa, donde con lágrimas en los ojos y una voz entre cortada, Messi le dijo adiós al club que lo formó. Las realidades ahora son distintas para cada uno de los involucrados, Messi da sus últimos esbozos de calidad en Estados Unidos y el FC Barcelona tiene un resurgimiento con Hansi Flick.

Messi | AP|@clarosports

En uno de esos partidos de ‘La Pulga’ con Inter Miami, el jugador fue recibido como el ídolo que es en Atlanta. Uno de los aficionados al encuentro, le lanzó una playera al jugador de ‘Las Garzas’, playera del equipo Culé. Messi con o sin intención, pisó la playera del que aseguraba ser el equipo de su vida.

Las reacciones no se hicieron esperar, en muchas de ellas, aseguran que Lionel no vio la playera y lo que pasó fue un accidente. Igual muchas personas comentan que no fue algo tan grave y los medios están tratando de desvirtuar su imagen por cosas así.

@clarosports ¡LA IMAGEN QUE NO QUERÍAN VER LOS CULÉS! 😱❌⚽ Leo Messi camina sobre un jersey del Barcelona cuando un aficionado la lanza mientras el astro argentino entraba al campo con el Inter Miami Futbol Soccer Messi Barcelona Miami MasClaroQueNunca ♬ sonido original - Claro Sports - Claro Sports

¿Cuándo salió Messi del Barcelona?

El 5 de agosto del 2021, es una fecha que el futbol mundial nunca olvidará. Lionel Andrés Messi Cuccittini, le dijo adiós al club que lo formó como futbolista y persona cuando dejó la ciudad de Rosario en Argentina.

