Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi, responde a reto de boxeo de Logan Paul

Sigue la novela que envuelve al influencer y luchador de la WWE Logan Paul con Lionel Messi, y es que la propuesta de un combate para retirar la demanda por un posible plagio de marca del argentino tiene respuesta.

Guardaespladas de Messi l CRÉDITO X:YassineCheuko

Así es, el mayor de los Paul recibió la contestación pero esta vez fue por parte del guardaespaldas del ‘10’ de la Albiceleste asegurando que el argentino no peleará por qué no es su profesión.

Sin embargo, no solo aclaró la respuesta de Messi sino que se atrevió a combatir contra él si sigue interesado en lograr la pelea.

Lionel Messi’s bodyguard wants to fight Logan Paul for calling out Messi pic.twitter.com/0U99SbaDlA

— Happy Punch (@HappyPunch) March 15, 2025