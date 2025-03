¡Se volvió loco! Logan Paul festejó eufóricamente en el duelo de Sidemen vs YouTube AllStars

Con un estadio de Wembley repleto, Logan Paul y su equipo perdieron en el duelo ante YouTube AllStars. El equipo del polémico creador de contenido y luchadores, sucumbió en un intenso juego; pero un festejo de Paul fue lo que se llevó los titulares.

Junto a Joe Weller, el creador de contenido hizo un festejo al estilo WWE. Paul alzó a Weller en el aire y lo impactó contra el suelo con un estilo de lucha libre.

Todo ocurrió después de que el YouTuber Joe Weller anotara un gol y celebrara su tanto. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Logan Paul lo sorprendiera con un suplex en pleno césped, seguido de una cuenta de tres improvisada mientras sus compañeros actuaban como árbitros.

Después de eso, el partido terminó con un sorprendente empate a nueve goles. Todo se definió en la tanda de penales y el equipo de Paul sucumbió ante su rival.

