Lex Luger será incluido en la Clase 2025 del Salón de la Fama de la WWE

El legendario luchador, Lex Luger fue incluido en el Salón de la Fama Clase 2025 de la WWE. Con paso en NWA y WCW, el estadounidense se convirtió en un ídolo de la lucha libre, con múltiples récords y momentos memorables para los aficionados.

X: @WWE

¿Quién es Lex Luger?

Una de las grandes características de Lex Luger era su imponente físico, que lo ayudó a conquistar el título de los Estados Unidos durante 523 días. Despúes de perderlo, consiguió regresarlo a su poder para tenerlo otros 210 días.

La década de los 90 marcó un importante momento para 'The All-American' en su carrera como luchador de WWE al compartir el círculo de ganadores de Royal Rumble de 1994 Con Bret Hart o aceptar el desafío de Yokozuna. Posteriormente, se alió con The British Bulldogs y formar The Allied Powers.

LUGER. BULLDOG. BAM BAM. TATANKA.



A chaotic match went down 2️⃣7️⃣ years ago today on #WWERaw! pic.twitter.com/mcWEJyWqaS — WWE (@WWE) January 3, 2022

El emotivo momento con Cody Rhodes

Cody Rhodes, uno de los más grandes ídolos actualmente en la WWE, se encargó de darle la noticia al 'All-American' sobre su inclusión al Salón de la Fama, lo que dejó una imagen emotiva que fans de generaciones anteriores y recientes disfrutaron.

WWE realizó un video donde muestran los mejores momentos de Lex Luger en su carrera profesional. Durante una rehabilitación con Diamond Dallas Page, Cody Rhodes llegó al lugar para darle la noticia, que llegó como toda una sorpresa para 'The All-American'.

"Es un honor para mí decirte, de parte de WWE, que nos gustaría que seas parte de la Clase de 2025 del Salón de la Fama", dijo Cody Rhodes. "Wow", fue la única expresión que salió de la voz de Luger para después levantarse y abrazar a 'The American Nightmare'.

También te puede interesar: ¡Penta Zero Miedo en WWE 2K25! Así podrás jugar con el luchador mexicano