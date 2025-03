Penta Zero Miedo cobra revancha sobre Ludwig Kaiser en Monday Night RAW

Luego de una semana en la que Penta Zero Miedo rompió su racha invicta en la WWE ante Ludwig Kaiser el mexicano cobró revancha en el Key Bank Center en Buffalo, Nueva York.

George Kittle, reconocido jugador de fútbol americano, sorprende a todos al subir al escenario de la WWE junto a Penta Zero Miedo @lharanda pic.twitter.com/pzDdiQ3JdY

Pese a no aparecer en la cartelera de este lunes 3 de marzo en el Monday Night RAW el mexicano no se quedó con las ganar para atacar a su rival cobrando así la derrota durante la Triple Amenaza de la pasada función.

Con una chamarra roja y su tradicional máscara, el oriundo de Ecatepec atacó a Kaiser con una serie de llave y golpes para culminar con el Zero Miedo lanzando desde el cuadrilátero sobre la humanidad de su rival debajo del ring.

PENTA ARRIVED.

PENTA KICKED KAISER'S ASS.

PENTA CELEBRATES.



PENTA IS THE BEST #WWERAW pic.twitter.com/D7zgS6xhPy

— The Movement - Pro Wrestling (@TheMovementXx) March 4, 2025