Sidemen vs YouTube Allstars: Logan Paul, Mr Beast y Speed brillan en Wembley

Este 8 de marzo de 2025, el Estadio de Wembley fue testigo de un evento sin precedentes. Como en los últimos años, los Sidemen, un equipo de creadores de contenido, organizaron un partido benéfico enfrentándose a un equipo de grandes streamers y YouTubers.

El duelo entre Sidemen FC y YouTube AllStars contó con la participación de destacadas figuras como Logan Paul, MrBeast y Kai Cenat, quienes, además de competir por una buena causa, ofrecieron un espectáculo inolvidable. Entre los jugadores más esperados estaba IShowSpeed, quien había estado calentando el evento con desafíos a XQC en días previos, aumentando la expectativa del público.

Lo que inició en 2016 como un amistoso entre amigos con fines caritativos ha evolucionado hasta convertirse en un evento anual de gran magnitud, con audiencias que baten récords. La edición de 2025 no fue la excepción, con un emocionante partido que terminó con un inusual empate 9-9, llevando la decisión a una tanda de penales.

IShowSpeed se convirtió en el héroe del encuentro al anotar el penalti decisivo, otorgando la victoria a YouTube AllStars. Sin embargo, el verdadero MVP fue Sketch, cuyo increíble desempeño bajo los tres palos marcó la diferencia para su equipo.

