Ronaldinho: Mundo del futbol felicitó al brasileño por su cumpleaños 41

Que cet anniversaire soit des plus heureux car tu es quelqu'un d'aussi merveilleux et digne de recevoir ce qu'il y a de mieux !

En espérant que cette journée soit des plus heureuses dans ta vie! Happy Birthday pic.twitter.com/gMTee24Jqf

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) March 21, 2021