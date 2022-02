Rudo Rivera: Compartió cómo se dio su llegada a la narración de lucha libre

Recientemente Arturo Rivera compartió como fueron sus inicios en el medio, y de igual manera reveló la casualidad por la que comenzó a narrar lucha libre; que a la postre terminaría por convertirse en la voz más icónica de dicho deporte.

Fue en entrevista con Antonio de Valdés que el 'Rudo' recordó sus inicios en Televisa, los cuales fueron como reportero durante aproximadamente ochos años. Durante ese tiempo le tocó cubrir a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Sin embargo, Arturo destacó que su llegada a la lucha libre mexicana se dio por casualidad, ya que fue porque el productor Luis Cabrera buscaba de manera apurada a una persona disponible para narrarlas; en ese momento encontró al joven reportero Rivera, así que no dudo en llamarlo y llevarlo a la transmisión.

"Tenemos que transmitir lucha libre para Univisión, ya grabada, y no hay nadie, no me llegó nadie, no asignaron comentaristas; échame la mano", le dijo Luis a Arturo, quien terminó aceptando sin importar que no supiera mucho de ese deporte.

Durante la transmisión, el 'Rudo' comenzó a improvisar e inventar nombres de llaves, frases y situaciones, para de esa manera amenizar la transmisión y ocultar su desconocimiento.

"Yo empecé a ser así, sin querer, porque no tenía argumentos, no sabía qué llaves, no sabía la historia de cada luchador. Para mí era todo un nuevo", declaró el cronista.

De esa forma fue que Arturo 'Rudo' Rivera comenzó su trayectoria como comentarista de la lucha libre mexicana, hasta convertirse en una voz referente e icónica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WAYNE ROONEY HABLÓ SOBRE SU PASADO COMO ALCOHÓLICO: 'ME PUDE SUICIDAR'