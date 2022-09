Ruso Brailosvky: ¿Por qué dejó Fox Sports?

Daniel Alberto 'El Ruso' Brailovsky dejó de trabajar en Fox Sports en semanas pasadas y comenzó su propio proyecto, un canal de YouTube.

Y fue a travé de este medio, que reveló las razones por las que dejó de trabajar en el canal de televisión restringida.

"Éramos un buen equipo. Trabajábamos en conjunto, cada uno con ideas diferentes, ya saben de los personajes que me tuve que bancar, que fueron varios, y ellos posiblemente me tuvieron que bancar a mí también. Todo lo que alguna vez comienza acaba. Se venció el contrato, ya no había forma de continuar", refirió El Ruso.

"Hubo cambio de directiva, de dueños, la gente que estaba ya no era la misma que me iba a manejar. Posiblemente proyectos míos que iban hacia otros rumbos que no coincidían con lo que pensaba hacer la empresa, nos despedimos de buena manera y por eso nos separamos", agregó.

