Salernitana rindió homenaje a Pink Floyd previo a partido ante Inter

El club Salernitana no tuvo un buen resultado en la Jornada 7 de temporada 2023 de la Serie A, pues cayó por goleada 0-4 ante el Inter de Milán. Sin embargo, previo al encuentro los aficionados granates se llevaron los reflectores.

Como suele ocurrir en diferentes ligas de Europa, antes del comienzo del partido los seguidores desplegaron un tifo (similar a un mosaico) monumental en una de las cabeceras de las gradas.

Sin embargo, en el caso del Salernitana lo impresionante fue que los aficionados rindieron homenaje a Pink Floyd. Los aficionados recrearon las portadas de los álbumes The Wall, The Dark Side of the Moon y The Division Bell, pues las imágenes iban cambiando.

Lo del tifo de la Salernitana ayer celebrando los 50 años del ‘Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd Otra liga pic.twitter.com/1LyPLELcUp — Aitor Lagunas (@aitorlagunas) October 1, 2023

El video del gesto de la fanaticada de los Hipocampos se hizo viral, por lo espectacular del tifo. Además, destacó que lo hicieron en el marco del aniversario del álbum The Dark Side of the Moon, que en marzo de este años cumplió 50 años.

De acuerdo con Rolling Stones, el disco más famoso de la banda inglesa ha vendido más de 45 millones de copias alrededor del mundo.

Por lo que la afición del Salernitana se ganó el reconocimiento y aplausos en redes sociales, aunque en cancha su equipo no rindió igual pues cayó 4-0, todos los goles anotados por Lautaro Martínez.

