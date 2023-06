Salinas Pliego le respondió a David Faitelson: "Ya no vas a estar jodiendo"

Este martes el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, “explotó” contra David Faitelson y sus polémicas declaraciones respecto a las recientes decisiones que se han tomado en la Federación Mexicana de Futbol.

En redes sociales el analista de ESPN comentó sobre lo ocurrido con Diego Cocca y su despido como entrenador de la Selección Nacional, lo que terminó por molestar a Salinas Pliego.

“Entonces tú aseguras que yo tenía el control de la Selección y que me lo quitaron, entonces ya no vas a estar jodiendo con eso, yo te propuse (en un tweet pasado) que me dieras la fórmula mágica y no contestaste nada, entonces…

Yo no soy el único dueño, pero soy al que más mencionas con tus afirmaciones falsas… entiendo que tu trabajo que es generar polémica y ganar dinero, pero según tu publicación y afirmación de hoy ya le vas a parar, porque si no, me voy a ver en la penosa necesidad de pedirte que me compruebes tus dichos. Ahora déjame decirte que yo si tengo pruebas sólidas de que mucho de lo que declaras son mentiras, no se te olvide que con mentiras y falsedades NO SE VALE, tienes todo el derecho de decir lo que estás seguro de que es, pero no lo que tú piensas que es. Abrazo David”, aseguró Salinas Pliego.

Ante esto Faitelson respondió a las declaraciones que el dueño de TV Azteca vertió en redes sociales.

“Don Ricardo. Yo lo único que dije es que usted está muy de cerca de su socio (así lo ha llamado usted mismo) Alejandro Irarragorri y que ese socio suyo sí parece muy comprometido con la decisión de haber nombrado a Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana. Le he insistido, una y otra vez, que nos sentemos a platicar para que me aclare y, sobre todo, le aclare a los aficionados que hace usted en el y por el futbol... Y si acudo a usted es porque, le repito, hay pocos dueños de clubes con su inteligencia y brillantez. Abrazo”, finalizó.

