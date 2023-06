Pietrasanta responde a Martinoli: 'Un torneo que si existió, aunque se rían'

Jorge Pietrasanta, periodista de ESPN, respondió a los señalamientos de Christian Martinoli sobre el hecho de que algunos reporteros están muy pendientes de su trabajo.

Pietrasanta utilizó uno de los espacios de los programas en donde participa para hablar revirar señalamientos acerca de las opiniones que se dan sobre el Tri y de paso señalar que las críticas existen.

"Y nada más para que vean que este torneo existió, sí existe, no vendrían toda esta serie de críticas y ahora la despedida del técnico, un torneo donde se enfrentaba a Estados Unidos y se tenía que ganar, es claro que existe aunque se ría", mencionó Pietrasanta.

La respuesta de Jorge Pietrasanta para Christian Martinoli https://t.co/edCQ4T8K8l pic.twitter.com/cpvLSk0qkT — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) June 20, 2023

Christian Martinoli, periodista de TV Azteca, afirmó que había muchos 'periodistas' que hubieran querido estar narrando el juego de México vs Estados Unidos, pero no podían hacerlo y ellos sí.

"Un torneo que claramente no existe, pero aquí estamos. Nosotros sí estamos, hay otros que quisieran estar y no están, pero que tal nos están escuchando. No nos escuchen, si nunca te han gustado; aparte te echaron de todos lados”, sentenció Martinoli.

