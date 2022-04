Salinas Pliego sobre historia de Faitelson respecto su despido: ‘Me parece una pendej...’

Hace unos días, David Faitelson, periodista mexicano de ESPN y ex de Tv Azteca contó la historia de cómo fue que él y José Ramón Fernández salieron de la empresa. Donde aseguró que, tras un editorial en contra de Moisés Saba, directivo de Veracruz en aquel momento, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, les llamó la atención y despidió a David.

Faitelson contó a lujo de detalle todo en una entrevista con el Escorpión Dorado y de inmediato fue tendencia en redes sociales, pues el comunicador comentó que Joserra hizo que le dieran otra oportunidad de seguir en Azteca gracias a que habló con Salinas, quien previamente tras la editorial les había puesto una buena regañada.

“Un lunes llego al trabajo y me dicen ‘te están esperando en la oficia del señor Salinas’. Ya cuando llegué estaba José Ramón y me dice ‘no digas nada Faitelson a todo di que sí’. Entramos ya estaba el señor Salinas. ‘Ustedes saben que el señor Saba es mi socio y le faltaron al respeto a mi socio”, narró el periodista mexicano.

Ante esto, Ricardo Salinas Pliego le respondió a David donde señaló que espera que este bromeando, pues nada de eso pasó y quiere una disculpa.

“Estoy seguro de que Faitelson estaba bromeando con el Escorpión Dorado, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo. Decir que yo personalmente le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció voluntariamente cuando salió José Ramón”, escribió en Twitter el empresario.

Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón. https://t.co/mYPbt85hXp — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

Además, retó a David a que se lo diga en la cara, e ironizó si estaba consiente sobre lo que dijo para después dejarle una pregunta sobre una demanda por difamación.

“¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el Escorpión Dorado y usted, o quizá andaba tomado… o que pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación?”, hizo hilo el señor Salinas Pliego.

Como parte de los tuits, Ricardo comentó que él sí sabe la razón exacta de su salida de TV Azteca y nombró a la esposa de Faitelson.

“Casi estoy seguro que yo sí me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personas… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa)”. Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer”, escribió.

Casi estoy seguro que yo SI me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personal… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa). Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer. pic.twitter.com/TQtlvOFhVh — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

Por último, relató que la historia de que lo recibió y le ponía falsa al video (editorial) para regañarlo es falsa.

“La historia de que yo lo recibí y le puse pausa al video es falsa, son un montón de pendejadas, mi amigo Faitelson se fue voluntariamente eso todos lo sabemos, pero su historia es falsa, solo le pido que ya ‘sin la cruda’ pida una disculpa y listo”.

La historia de que YO lo recibí y le puse pausa al video es FALSA, son un montón de pendejadas, mi amigo @Faitelson_ESPN se fue VOLUNTARIAMENTE eso TODOS lo sabemos, pero su historia es FALSA, solo le pido que ya "sin la cruda" pida una disculpa y listo. https://t.co/GrmC6CicfY — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

