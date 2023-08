No hay duda de que Santiago Giménez es uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad. En su primera temporada en Europa, anotó 23 goles con el Feyenoord, siendo el máximo anotador del equipo.

Además, fue el héroe del Tri en la pasada Copa Oro tras marcar el gol del triunfo en la Final ante Panamá, reafirmando el gran momento que vive y demostrando su letalidad frente al arco rival.

Sin embargo, la historia de Santi pudo ser completamente distinta, pues en sus inicios como jugador el quería ser defensor, algo que no pudo cumplir debido a que su padre, Christian 'Chaco' Giménez, no se lo permitió.

Durante una entrevista con FOX Sports, el futbolista azteca recordó que Chaco le dijo que tenía "bastante calidad" para que fuera zaguero, por lo que lo incitó a convertirse en delantero.

"Yo siempre quise jugar de defensa centra y mi papá nunca me dejó, me dijo que tenía que ser el '9'; acá en la familia no me dejaban. Me decía que tenía bastante calidad para ser central", explicó.

Santiago Giménez jugará su segunda temporada en la Eredivise, donde buscará mantener su rol en el equipo y disputará la UEFA Champions League.

