Santi Giménez, ilusionado por jugar la Champions: 'Me gustaría enfrentar al Barcelona'

Santiago Giménez no escondió su ilusión por jugar la Champions League esta temporada con el Feyenoord, equipo que consiguió su boleto al torneo tras haber conquistado la Eredivisie.

El delantero mexicano tendrá su segunda experiencia en un torneo internacional europeo, recordando que ya disputó la Europa League, certamen en el que registró cinco goles en nueve partidos.

Durante una entrevista con Fox Sports, Santi dijo estar listo para afrontar este reto y cumplir uno de sus sueños como futbolista. Además, reveló que le gustaría jugar contra el Barcelona, aunque esto no puede ocurri en Fase de Grupos, ya que ambos equipos formarán parte del Bombo 1 durante el sorteo.

“Al que toque, menos al Manchester City porque anda volando. Me gustaría enfrentar al Barcelona, pero creo que no se podrá en Fase de Grupos y si no, el Real Madrid”, comentó.

Cabe recordar que Giménez no podrá tener actividad en los dos primeros compromisos del Feyenoord en la Champions League, pues recibió una suspensión de dos juegos tras haber sido expulsado en el duelo de Vuelta ante la Roma en los Cuartos de Final de la Europa League.

El sorteo del torneo de clubes más importante del mundo se llevará a cabo el próximo 31 de agosto, donde el conjunto de Róterdam conocerá a sus rivales.

