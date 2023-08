Sarina Wiegman tras el pase a la Final del Mundial Femenino 2023: "¿Estoy en un cuento de hadas?

La madrugada de este miércoles la Selección Nacional de Inglaterra hizo su trabajo y eliminó a Australia, uno de los combinados anfitriones del Mundial Femenino 2023, y se enfrentará a España en el último partido de la competición.

Tras la victoria de las inglesas la entrenadora neerlandesa, Sarina Wiegman, no pudo contener su felicidad después de guiar a "Las Lionesas" a su segunda Final a nivel de selecciones expresando que se sentía en un cuento de hadas.

"¿Estoy en un cuento de hadas o algo así? No lo sé Realmente lo aprecio. Cuando hicimos la primera final piensas: 'Esto es realmente especial'. Puede que nunca vuelva a suceder. Luego haces una segunda final , luego una tercera , luego una cuarta. Todo el tiempo, estás pensando que esto podría no volver a suceder porque la competencia es muy dura. Es muy especial eso lo sé Pero mañana, solo me voy a preparar para España”, comento Wiegman.

El equipo británico venció 3-1 a Australia, por su parte España eliminó a Suecia, esta será la tercera Final entre selecciones europeas, la primera desde Estados Unidos 2003, donde Alemania venció a las suecas a 20 años de distancia.

Las inglesas y españolas se enfrentarán la madrugada del próximo domingo, a las 4:00 de la mañana hora del centro de México.

